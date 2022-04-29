Kılıçdaroğlu üzerinden mutabakat arayışı

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29 Nisan 2022 Cuma 08:44:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 08:44:00

Kılıçdaroğlu ciddi bir makas değişikliğine gitti

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunun hiç gündeme gelmediğini ancak CHP içinde bir grubun “Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabakat” çabasında olduğuna işaret ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kısa ve net cümlelerle partililere "Ya bana katılın, ya şimdi şu anda yolumdan çekilin" çağrısı, "Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti" diye yorumlandı. Altılı masa bileşeni partilerin yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunun hiç gündeme gelmediği ancak CHP içinde bir grubun "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabakat" çabasında olduğuna işaret edildi.

MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü belki de en kısa grup konuşmasını yaptı. Ama bu konuşma birçok açıdan belli kırılmalara da işaret ediyordu. Bu kısa konuşmada helalleşme siyasetini terk eden Kılıçdaroğlu, "öfke", "kavga" gibi kavramlarla kendince bir sinerji oluşturmaya çalıştı. Ciddi bir makas değişikliğine gitti. Konuşmanın bir diğer önemli kısmını ise Millet İttifakı'nın adayı konusundaki esrarın dağılması oldu. Kılıçdaroğlu, açık açık partililere "Ya bana katılın, ya şimdi şu anda yolumdan çekilin" dedi. Bu söz üzerine CHP kulisleri başta olmak üzere siyaset kulisleri hareketlendi. Altılı masa bileşeni partilerin yetkililerine "Kemal Bey adaylığını mı ilan etti" diye sordum. Aldığım yanıtlar oldukça çarpıcıydı.

SEÇİME KADAR YOK

Görüştüğüm tüm kişiler ısrarla "Altılı masa toplantısında adaylık konusu hiç gündeme gelmedi. Seçim takvimi açıklanana kadar da gündeme gelmez" dedi. Bir kaynağım, "Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden mutabakat oluşturulmaya çalışılıyor. CHP içinde bir grup, Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda çok ısrarcı" dedi.

12 HAZİRAN İDDİASI

CHP kulisleri ise adeta ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarken tarih bile veriyor. Bu kesim, Kılıçdaroğlu'nun 12 Haziran'da adaylığını açıklayacağını bile iddia ediyor. Bu grubun en büyük argümanını, Kılıçdaroğlu'nun iki kez bu şansını kullanmamasının artık genel başkanlığını da tartışmalı hale getireceği konusu oluşturuyor. CHP kulislerinin diğer kesimi ise adaylık konusunu reddediyor. Bu kesime göre, hâlâ İmamoğlu ve Yavaş'ın şansı var.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu chp 6li masa CHP kulisleri
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