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23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:33:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:00:00

Kılıçdaroğlu böyle açığa düştü: Bakanı değil, yalanı kıstas aldı

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Millet İttifakı'nın iki genel başkanı, İngiltere Savunma Bakanı'nın açıklamasını değil de sonrasında yapılan haberler üzerinden hükümeti eleştirince boşa düştü. İşte ayrıntılar…

Ülkeler Afganistan'da Taliban sonrası durum için stratejilerini yeniden kurguluyor. Türkiye'nin yükü ağır. Çünkü bir yandan da manipülasyonla mücadele etmek zorunda. Yabancı düşmanlığı üzerinden yürütülen bu kirli kampanya Ankara Altındağ'da provokasyona dönüşmüştü.

24'ün haberine göre, CHP süreci siyasi bir fırsat olarak gördüğünü söylemek mümkün. Yaptıkları açıklamalar fay hatlarını tetikleyecek cinsten. Son manipülasyon girişimi İngiltere savunma bakanı Ben Wallace'ın açıklamaları üzerinden yaşandı.

Yazı Mail on Sunday gazetesinde yayınlandı. İngiliz Bakan Afganistan dışında birkaç sığınmacı merkezi kurulacağını söyledi.

Ben Wallace'ın makalesinde hiçbir ülke adı verilmiyordu. Aynı gazete Glen Owen ve Ian Gallagher imzalı yorum içerikli bir yazı da yayınladı.

O analizde "Savunma Bakanlığı'nın, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde bu merkezleri oluşturmayı değerlendirdiği" belirtildi.

Bu pası CHP ve İyi Parti vakit kaybetmeden değerlendirmek istedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener sosyal medya adreslerinden bir mesaj yayımladı.

Oysa Kılıçdaroğlu yarım saat daha bekleseydi İngiltere'den gelen bu haberlerin Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandığını görebilecekti.

Bu kez Türkiye'nin İngiltere ile anlaştığını iddia eden millet ittifakı daha önce de ABD ile anlaştığını iddia etmişti.

Ve buna kanıt olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'le yaptığı görüşmede kullandığı tercümanı göstermişti.

Etiketler : AFGANİSTAN TALİBAN KEMAL KILIÇDAROĞLU MERAL AKŞENER
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