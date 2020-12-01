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01 Aralık 2020 Salı 17:40:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 17:40:00

Kılıçdaroğlu Alman yalanına sarıldı: Türk gemisine skandal aramayla ilgili Türkiye'yi suçladı

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan skandal arama ile ilgili Türkiye'yi suçlayan açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Türk gemisinin Alman fırkateyni tarafından, Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar" ifadelerini kullandı.

Benzer açıklama, skandal aramanın hemen ardından AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano tarafından "Türk Dışişleri Bakanlığı'na 4 saat önceden bildirimde bulunuldu" şeklinde yapılmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de Alman askerlerinin tamamen doğru davrandığını savunup, "Onlar İrini misyonu kapsamında kendilerinden talep edileni yaptılar." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Alman ve AB yalanlarına sarılarak açıklama yapması ve Türkiye'yi suçlaması tepki çekti.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu chp yalan skandal
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