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25 Kasım 2021 Perşembe 09:46:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 10:38:00

Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini gayri milli ilan etti!

Kaynak: Akşam

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Seçmene ‘gayri milli' hakareti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” çağrısı kısa sürdü. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verenlere ‘gayri milliler' diye hakaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurundaki yükselişe ilişkin düzenlediği basın toplantısında AK Parti'ye oy verenleri hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, hükümeti kastederek TL'nin değerini koruyamayanların milliyetçi olmadığını savundu.

Devamında da "Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" diyerek AK Parti'ye oy verenlerin milli olmadığını söyledi.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TL dolar AK Parti
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