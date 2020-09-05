Kıbrıs Gazisi İzzet Tavşanoğlu Koronavirüsten hayatını kaybetti
Kaynak: IHA
Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan ve Sivas'ta yaşayan İzzet Tavşanoğlu, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sivas Altınyayla’lı olan Kıbrıs Gazisi İzzet Tavşanoğlu’na 7 gün önce Korona virüsü teşhisi konuldu. 67 yaşında ki Tavşanoğlu, Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM)tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Kıbrıs Gazisi Tavşanoğlu virüse yenik düştü. Hayatını kaybeden İzzet Tavşanoğlu’nu geçtiğimiz aylarda Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret etmişti.
Tavşanoğlu’nun cenazesi Altınyayla’ya bağlı Paşa köyünde bugün toprağa verilecek.
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