Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan arananlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyonlarda, kasten yaralama ve silahla havaya ateş etme, fuhşa teşvik ve aracılık etmek, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
- Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi
- Müslüman Alimler Heyeti'nden Başkan Erdoğan'a ziyaret
- Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Fatih'te polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı
- FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı