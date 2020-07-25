Kentte tehlike büyüyor! 2 günde 361 ev karantinaya alındı

Vaka sayısının en fazla görüldüğü illerin başında gelen Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 156 bugün de 205 evde karantina uygulaması başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 günde kurallara uymayan 3 bin 668 kişiye 1 milyon 364 bin 12 lira ceza uygulandı.



Ekipler, kentteki en işlek cadde ile sokaklarda vatandaşları maskeyi doğru kullanma ve sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.



Bu kapsamda, 1-23 Temmuz arasında gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 668 kişiye kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten 1 milyon 364 bin 12 lira ceza uygulandı.



DÜN DE İLK 5'TEYDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün son 3 günde vaka sayısı en çok artan iller olarak Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri ve Erzurum'u söylemişti.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Bu kapsamda Birecik'te 20, Ceylanpınar'da 21, Eyyübiye'de 12, Haliliye'de 37, Karaköprü'de 78, Siverek'te 7, Suruç 11, Viranşehir'de 18 ve Hilvan'da 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Öte yandan, kentteki 120 evdeki karantina ise sona erdirildi.

