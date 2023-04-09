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Kentsel dönüşümü durduran CHP'ye isyan!
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09 Nisan 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 07:30:00

Kentsel dönüşümü durduran CHP'ye isyan! İptal davalarıyla 4 yıl geciktirdiler

Kaynak: İHA

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TOKİ'nin İzmir'de acil kentsel dönüşüm kararı aldığı alan, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalar nedeniyle engellendi. Ankara'ya gelen vatandaşlar CHP önünde eylem yaptı.

İzmir'de 2019 yılında TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve şanslı 750 kişi belirlendi. TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü.

ANKARA'DA EYLEM

İzmir'den Ankara'ya gelen ve aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu mağdur vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi. Seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar, "Bizleri deprem enkazında kalınca mı duyacaksınız" yazılı pankartlar astı. Hak sahiplerinin arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarının da olduğunu söyleyen mağdur Alişan İnal isimli vatandaş, "Konutlarda hak sahibi olan 750 vatandaştan biriyim. 2019 yılında kuralarımız çekildi. TOKİ'nin deprem bölgesinde yapacağı yere Karabağ belediyesinin sürekli dava açtığını öğrendik.

'ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ'

Dava açıldığı sürece mahkemede durumun selameti açısından yürütmeyi durdurma kararı alıyor. İnşaat bir türlü başlamıyor" diye konuştu. İnal, "750 kişi, ucuz olduğu için depreme dayanıksız binalarda oturmaktayız. Deprem bölgesinde mezarlarda oturmak zorundayız. Kiralar ucuz diye ölümü bekliyoruz" dedi.

Etiketler : izmir chp kentsel dönüşüm karabağlar belediyesi

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