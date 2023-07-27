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27 Temmuz 2023 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 11:43:00

Kemer'deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar yangına müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, alevlerin kısa bir vadi içerisinde sıkıştırıldığını ve müdahalenin devam ettiğini açıkladı. Tiryaki, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumum olmadığını da sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Tiryaki Antalya Kemer'de 2 günü aşkın süredir devam eden orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin konuşmasından bazı satır başları şöyle:

"İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda son günlerde orman yangınlarının arttığını görüyoruz. 2 günü aşkın bir süredir devam eden bu Kemer'de yangın kontrol altına alınmış olmamakla birlikte aslında arazi koşullarının sarp kayalıklar, derin vadilerden oluşması sebebiyle bugüne kadar yangına karadan müdahale edememiştir.

Yangınınan başlamasından 8 dakika sonra teşkilatımız hava araçlarıyla ve karadan gelen arasözlerle olay yerine intikal etmiş yalnız havadan helikopterle uçakla söndürme çalışmalarına başlamış bugüne kadar havadan müdahale etmiştir. Yangın aslında çok büyük bir alanda etkili olmamıştır.

Yangın kontrol altına alınmamış olmakla birlikte kısa bir vadi arasına sıkıştırılmış, etrafı kara araçlarıyla çevrilmiş hava araçlarıyla da 2 günü aşkın süredir bölge dövülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Boşaltılan yerleşim yeri yoktur. Can kaybı çok şükür oluşmamıştır."

Etiketler : Yangın Veysel Tiryaki Kemer Antalya
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