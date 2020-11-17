Kılıçdaroğlu, kendi kendini yalanladı

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17 Kasım 2020 Salı 10:02:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 10:02:00

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Anayasa çalışmamız olmadı' sözleri 2 yıl önceki röportajıyla yalanlandı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Anayasa çalışmamız olmadı” sözleri, 2 yıl önce vermiş olduğu röportajıyla yalanlandı. Oysa CHP, HDP ve SP'yle ceza yasası teklifini bile hazırlamıştı.

Ümit Özdağ’ın 2018’de CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin ortak anayasa çalışması yaptığını ortaya çıkarmasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asla söz konusu olmadı” sözleriyle yalanlandığı anayasa çalışmasını, iki yıl önce CHP’nin desteğiyle yayın yapan Tele 1’de ilan ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu ardından da “Anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok” dedi.

GÖRÜNTÜSÜ DURUYOR

Oysa Kılıçdaroğlu 21 Haziran 2018’de CHP’nin finanse ettiği Tele1 televizyonunda verdiği röportajda anayasa değişikliği için çalıştıklarını açıkça söylüyor. Halen video paylaşım sitesi Youtube’de duran videoda Kılıçdaroğlu’nu Millet İttifakı’nı oluşturan partiler olarak anayasa çalışmalarını yaptıklarını belirtiyor. Kılıçdaroğlu açıkça, “İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırladı” ifadelerini kullanıyor.

İMRALI İÇİN YENİ STATÜ İSTİYORLAR

CHP-HDP-İP-SP’nin anayasa taslağı tartışılırken CHP’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Demokrat Parti (DP) ile ceza mevzuatı üzerinde çalıştığı belirlendi. Söz konusu partilerin yargı reformu çalışmasında, HDP’nin gündeme getirdiği “yüksek güvenlikli hapishanelerin kaldırılması” ve ‘Türklüğe hakaret’i suç sayan hükümlerin kaldırılması yer aldı. Taslak PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ı doğrudan ilgilendiriyor. Taslakla İmralı’nın da ‘yüksek güvenlikli’ statüsü kaldırılmış oluyor. Teklifte, Cumhurbaşkanı’na hakaret de suç kapsamından çıkarılıyor. HDP’li belediye başkanlarının terör suçlarından yargılanmaları ile uygulamaya konulan “kayyum” kaldırılıyor. Aynı teklifte, terör örgütü propagandasından veya terör örgütü üyeliğinden mahkûm olanlara “infaz erteleme” imkanı da var.

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