Kılıçdaroğlu'ndan yine Kanal İstanbul tehdidi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi AK Parti döneminde hazırlanan 'İstanbul İklim Vizyonu' için Kadıköy Müze Gazhane'de lansman düzenledi. AK Parti döneminde yapılan bilimsel incelemeleri, araştırmaları ve uygulanması gereken metotları tanıtan lansmana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

İMAMOĞLU BAŞLATTI, O BİTİRDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde iklim krizine karşı hazırlanan "İklim Değişikliği Eylem Planı"nı revize ettiklerini belirterek, Kanal İstanbul projesini eleştirdi.

İmamoğlu'nun ardından söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise Kanal İstanbul üzerinden tehditler savurdu: "Ayrıca Kanal İstanbul'dan da bahsetmek istiyorum. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hâlâ İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim."