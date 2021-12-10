Şimdi de İP'li vekilden Meclis'te küfür ve edepsiz hareket

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra şimdi de İP'li vekil Yasin Öztürk'ten Meclis'te küfür ve edepsiz hareket

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı edepsiz hareketten sonra dün de İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Zühtü Demirbağ'a el hareketi yapıp küfretti.

Meclis'teki üslup tartışması sırasında AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Senden kazandığım tazminatı öde önce" dediği Yasin Öztürk el ve ayak hareketi yapıp küfretti. Bu sözler üzerine AK Partili milletvekilleri İyi Parti sıralarına yürüdü. AK Partili kadın milletvekilleri de Öztürk'e tepki gösterip, özür dilemesini istedi. Yasin Öztürk, 2018 yılında küfrettiği gerekçesiyle iki birleşim Genel Kurul'dan çıkarılma cezası almıştı.