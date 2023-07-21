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Kılıçdaroğlu'ndan darbe toplantısına ilk tepki!
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21 Temmuz 2023 Cuma 07:43:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 07:43:00

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan darbe toplantısına ilk tepki!

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Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantı hakkında ilk kez konuştu. İmamoğlu ve partinin önde gelen isimlerinin yer aldığı toplantıyla ilgili sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, 'Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı.' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında sızdırılan gizli zoom toplantısı ile ilgili sessizliğini bozdu.

"TAMAMINI İZLEMEDİM, GEREK DUYMADIM"

Kılıçdaroğlu, zoom toplantısının sızdırılmasını kendisine gelen bir cep telefonu mesajıyla gördüğünü ve kendisini devirmek üzere yapılan toplantının tamamını izlemediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, izlemeye gerek de duymadığını dile getirdi.

"ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ"

CHP lideri, "Partiyi ilgilendiren partiyle ilgili bir konu. Sadece beni ilgilendirse baştan sona izlerdim. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptığı bir toplantı. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı" şeklinde konuştu.

"Bu toplantıyı normal buluyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Kılıçdaroğlu "Ben normal bulmam da başkası normal bulabilir." dedi.

Darbe toplantısını parti içi sorun olan gören Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Ekranlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa adaysa bunun yolu ilkeleri bellidir, başımızın üstünde yeri vardır. Burada etik kurallara uyulması gerekiyor. (Toplantıya katılanlar hakkında) Disipline göndermek diye bir şey yok. Olabilir bir araya gelebilirler, parti içindeki sorunlar çözülür ama televizyonda konuşulmaz. "

"DİSİPLİN KURULUNA SEVKETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kılıçdaroğlu konuyu disiplin kurulan sevk etmeyi düşünmediğini belirterek "Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. O çerçevede eleştirilere bakarım. Eleştirilerin haklı yönü de olabilir, haksız yönü de olabilir. Konuyu disiplin kuruluna sevketmeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu darbe toplantı imamoğlu
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