Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Bunu hiç beklemiyordu

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:24:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:34:00

Kılıçdaroğlu'na büyük şok: CHP'den ihraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyelerinin seçimi için yapılan oylamada tüm sandıklarda oy sayım işlemi tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda CHP'den ihraç edilmek istenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delip PM'ye seçildi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri sona erdi. Kurultayın ikinci gününde, PM ve YDK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 21.45'te biten seçimlerde oy sayımı 3 saat sürdü.

LİSTEYİ DELDİ

Parti Meclisi üyelerinin seçim işlemi tamamlandığında ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yenişafa'ın haberine göre, İki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdığı için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve uyarı cezası alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delip PM’ye seçildi. 

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapmış, ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı.

CHP'nin 41 yıl sonra ilk kez milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmemişti.

PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için Tunceli'de yürüyüş yaptı

Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu'nda hain terör örgütü PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için bir konuşma yapmıştı. Erol, şunları dile getirmişti:

Bu olayı, terörü kınamak için Tunceli'nin bir terör kenti olmadığını, Tunceli'nin cumhuriyet, hoşgörü kenti olduğunu, bir inanç merkezi olduğunu kanıtlamak teröre, terör örgütlerine direnmek için Tunceli tarihinde hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Tunceli'de 'teröre hayır' demek için bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşümüze parlamentoda görev yapan 550 milletvekilimizi de davet ediyorum. Çünkü terör Türkiye'de bir siyasi partinin meselesi değil, terör Türkiye'de yaşayan 80 milyonun ulusal bir sorunudur. 

CHP GRUBU İÇERİSİNDEKİ EN KESKİN HDP KARŞITI OLAN MİLLETVEKİLİ

Erol, aynı zamanda partisinin Genel Kurulu'nda, "Bakın, ben bunu CHP grubu içerisinde en keskin HDP karşıtı olarak bilinen milletvekili olarak söylüyorum. Milletvekilinin eğer bir terör örgütüyle bağlantısı hukuken sabit görülürse ve mahkemeler bununla ilgili bir karar vermişse yalnızca milletvekilliği düşürülmemeli, aynı zamanda cezaevine de gönderilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

SEZGİN TANRIKULU, CİNSİYET KOTASINA TAKILDI

İlk 52 kişilik listede olmasına rağmen, CHP tüzüğü gereği cinsiyet ve gençlik kotasına takılarak PM'ye giremeyen isimlerden biri de İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

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