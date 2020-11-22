Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etmişti! İtiraf geldi...

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22 Kasım 2020 Pazar 14:22:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 14:22:00

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener inkar etmişti... İtiraf CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan geldi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yalanladığı HDP'nin de içinde olduğu ortak anayasa çalışma taslağını CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu itiraf etti.

İYİ Parti'deki FETÖ yapılanması ve HDP ile iş birliğini eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Ümit Özdağ 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını iddia etmişti. Bu iddia hem İYİ Parti lideri Meral Akşener hem de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından defalarca yalanlanmıştı.

Özdağ ise, "2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti'den iki kişi Akşener'in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP'lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu" demişti.

CHP'Lİ KABOĞLU İTİRAF ETTİ: BİRLİKTE ÇALIŞTIK

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, 2018'de muhalefetteki 4 partinin yeni anayasa taslağı için toplantı yaptıklarını şu sözlerle itiraf etti;

"Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak durdu. Bu çalışmalar, zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır. HDP'yi de kapsayacak şekilde yapıldı. HDP'nin de olması önemliydi, bence gerekliydi."

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