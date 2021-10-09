Kılıçdaroğlu 'silaha sarıldı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü, Karar ve Cumhuriyet gazetelerine verdiği röportajda akılalmaz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, hayali bir gerilim ve çatışma senaryosu yazdı. Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği günlerde, masum vatandaşlardan yana olmak yerine katillerden yana olmayı seçen Kılıçdaroğlu, "2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilirler" iftirasında bulundu.

PLANLARI ORTAYA ÇIKTI



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bu sözlere tepki gösterdi. Akbaşoğlu, CHP'nin, mızıkçılık peşinde olduğunu ifade ederek, "Kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara önde olduğu görülüyor. Korku sarmış kendilerini. Nasıl planlar içerisinde oldukları görünüyor. Kendi yapmayı planladıklarını iktidara yamamaya çalışıyor" dedi.