Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıl hapis istemi

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02 Temmuz 2020 Perşembe 18:04:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 18:04:00

Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istemi

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşünü celse arasında dosyaya sunduğu belirtildi. Savcı, önceki mütalaasını aynen tekrar ettiğini belirtti.

Mütalaada, sanık Gonca Batmaz'ın 15 Haziran 2017 tarihinde HSK eski genel sekreteri olan ve FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Muzaffer Bayram'ın ikametinde yakalandığı, FETÖ elebaşısının çağrısı doğrultusunda 2014 yılı Ocak ayında Bank Asya hesabına 172 bin TL yatırdığı, kendi telefonuyla FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Abdullah Aymaz ile 30 Mart 2008 tarihinde görüştüğü belirtildi. Mütalaada ayrıca Gonca Batmaz'ın hekim olması nedeniyle örgüt yöneticisi firari Adil Öksüz'ün örgüt yöneticisi kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın annesini tedavisini yaptığı belirtilerek sanığın suçlamaları kabul etmediği, eşinin üzerine kayıtlı taşınır-taşınmaz mallar hakkında bilgisinin olmadığını, sık sık yurtdışına gittiği için darbe girişiminden 4 gün önce de yurtdışına gitmesinden şüphelenmediğini, kendisine ait aracı satarak elde ettiği parayı eşinin Bank Asya'ya yatırdığını daha sonradan öğrendiğini, yoğun olduğu için bu işlerle eşinin ilgilendiğini, Abdullah Aymaz ile HTS kaydı olan telefonu eşinin kullandığını belirttiği kaydedildi. Tanık ifadesine göre de sanık Gonca Batmaz'ın zaman zaman sohbetlere katıldığı ifade edilerek sanık Batmaz'ın örgüt yapılanması içinde bulunduğundan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

DİĞER SANIKLARIN DA 15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcının mütalaasında, sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın, dosyası tefrik edilen sanık Kemal Batmaz'a ait olan Beykoz'daki bir daireyi Kemal Batmaz'dan bedelsiz bir şekilde devraldığı, kendi telefonundan Kemal Batmaz'ı darbe teşebbüsünden 4 gün önce görüşme yaptığı, ayrıca Ankara'da darbe teşebbüsü sırasında helikopter pilotu olarak tutuklu olan Mehmet Demirhisar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem abilik yapan firari Fatih Demirhisar'ın babası olduğu da belirtildi. Bank Asya hesabının aktif olduğu da kaydedilen sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, Mustafa Caymaz'ın ise "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık ve avukatlarına, savunmalarını yapmak için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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