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Kelime-i Tevhid bayrağını taşıyan vatandaşa saldıran provokatör için istenen ceza belli oldu
19 Şubat 2024 Pazartesi 10:21:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 10:21:00

Kelime-i Tevhid bayrağını taşıyan vatandaşa saldıran provokatör için istenen ceza belli oldu

Kaynak: IHA

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İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Etiketler : istanbul provkatör ceza
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