Üniformalı keçiler

Ege Denizi'nde, Onikiadalar olarak bilinen adalardan biri olan Keçi Adası'na konuşlandırılan Yunan askerleri ve ağır silahlar Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne en yakın ada konumunda.

HUKUKU İHLAL EDİYORLAR

Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar net bir şekilde belgelendi. Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor. Uluslararası antlaşmalara göre, Onikiadalar'ın hukuki statüsü dışında bırakılan, yerleşime kapalı ve silahsız olması gereken Keçi Adası'na çizilen Yunan bayrağı da dikkati çekiyor. Bayrağın her iki yanında, üstleri kamufle edilen siperlerdeki topçu bataryaları rahatlıkla görülüyor.

LOZAN'IN AÇIKÇA İHLALİ

Terör ve güvenlik uzmanı, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, "Askeri tesis olduğuna dair emareler var. Tel örgüler, alt ve üst tarafta yol var, mevzide üstü örtülmüş silah var. Uçaksavar cinsi bir silah, taret diyoruz" diye konuştu.

ATİNA BUNU HEP YAPIYOR

Batı'nın 'sırtını sıvazladığı' Miçotakis 3 Haziran'da, selefleri gibi 'gayri askeri' statüdeki Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi. Türkiye'nin 6 millik karasuları içerisinde bulunan Keçi Adası'nı 2014'te Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, 2017'de Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve 2018'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ziyaret etmişti.

TÜRK KARASULARINDA

Türk kara sularında kalan Keçi Adası, Turgutreis ve Gümüş lük açıklarındaki Tüllüce, Küçük Tüllüce, Sarıot ve Çatal adalarına da çok yakın konumda.

SİPER VE YIĞINAKLAR VAR

Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor. Bazı askerlerin yapıların önünde dinlendiği görülürken, devriye atan ve nöbet tutan askerler de dikkati çekiyor.