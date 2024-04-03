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03 Nisan 2024 Çarşamba 10:46:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 10:46:00

Kazakistanlı Nikita İslamiyet'i seçti

Kaynak: IHA

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören aslen Kazakistanlı olan Nikita Kılımov, Bilecik İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kılımov, yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Müslüman olmak istediğini belirterek Bilecik İl Müftülüğüne başvurdu. Müftülük makamında düzenlenen ihtida töreninde İl Müftüsü Ali Erhun, Kılımov'a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Sonrasında Nikita Kılımov Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftüsü Erhun İslam'ın barış, esenlik ve huzur dini olduğunu, insanlara huzur ve saadet getirdiğini anlatarak, Müslüman olma kararı veren Nikita Kılımov'a ihtida belgesini takdim etti.

Ayrıca Müftü Ali Erhun, Kur'an-ı Kerim, İlmihal ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Etiketler : kazakistan islam müslüman
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