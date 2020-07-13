  • BIST
    118399
  • Dolar
    6,8628
  • Euro
    7,8053
  • Altın
    399,1890
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'a yapılan saldırıyı kınadı
S&P'den gelişmekte olan ekonomiler için yüzde 4,7'lik küçülme beklentisi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi
Tunus'ta hükümet krizi kapıda
Eskişehir'de trafik kazası: Yaralanan iki polisten biri şehit oldu
Madagaskar'da koronavirüs parlamentoya bulaştı
Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanan iki polisten biri şehit oldu
Trump yönetiminin yabancı öğrenci kararına karşı dava açıldı
Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacaktır
Akıllara durgunluk veren olay! 'Eşim koronavirüslü size de hediye getirdim'
Antalya'da 3.5 şiddetinde deprem
Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün: Metro projeleri sürerken herhangi bir kesinti uygulanmaz
AB'den Türkiye ile ilişkileri geliştirme mesajı
Türkiye kağıt sektörü büyümeye devam ediyor
Ömer Çelik'ten Fransa'ya sert tepki: Libya'da sinsi bir oyun oynamaya çalıştılar
Ayasofya'nın imar planlarının 'Ayasofya Camisi ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi teklif edildi
Filistin'den İsrail'in Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararına kınama
Dünyayı umutlandıran çalışma! Koronayı etkisiz hale getiriyor
Filistin'den İsrail'in kapatma kararına kınama
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 39'a düştü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 797'ye çıktı
Milliler 7 Ekim'de dünya devi ile karşılaşacak
13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:14:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:14:00

Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Türkiye, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bugün bu tören vesilesiyle gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan'ın Covid-19 ile mücadelesinde Kazakistan halkına güç vermesini, şifa vermesini temenni ediyoruz" dedi.

Kıran, "Kazakistan son günlerde özellikle vakalarda yaşanan artışla birlikte bu mücadelede gerçekten önemli bir başarı gösterme konusunda büyük, önemli adımlar atıyor. Bu adımlara Türkiye Cumhuriyeti olarak omuz vermekten dolayı mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. Kıran, desteğin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

“Kapımızı çalan 152 ülkenin 140'ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun da özellikle altını çizmek istiyoruz"

Kıran, açıklamalarına şöyle devam etti: "Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler elbette yereldir. Yerel anlamda her ülke kendine özgü tedbirleri almaktadır ama bu mücadelede başarı gösterilmesinin yolu, küresel işbirliği ve dayanışmadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu küresel işbirliği ve dayanışma mesajını, söylemlerini eylemlerimizle destekleyen sorumlu bir ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün kapımızı çalan 152 ülkenin 140'ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun da özellikle altını çizmek istiyoruz."

Bu yardım paketinin en kapsamlı yardım paketi olduğunu ifade eden Kıran, ihtiyaç duyduğu müddetçe Kazakistan'ın ve Kazakistan halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kıran, "Bugün Kazakistan'da ulusal yas olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de dahil olmak üzere orada bayrağımızı yarıya indirmek suretiyle Kazakistan halkının acısını da paylaşıyor, bu vesileyle Covid-19 ile mücadelede ülkemizde, Kazakistan'da ve dünyanın dört bir tarafında maalesef hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyoruz. Bu mücadelede enfekte olan hastalara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise "Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyetinin, Türk halkının, ne kadar kıymetli, ne kadar yardımsever olduğunun bir örneğini yaşıyoruz. Bu bağlamda kardeşlik bağları üzerinde inşa edilen Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin küresel salgın döneminde insani yardım boyutunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Pandeminin Kazakistan'da yayılmaya başladığı Mart ayından itibaren Türkiye tarafından Kazakistan'a insani yardım devam etmektedir" diye konuştu.

Türk makamlarına teşekkür eden Saparbekuly, "Bu yardımlar, Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşliği yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tören ile Kazakistan'a 30 adet ventilatör cihazı, 50 bin adet N95 maske, 100 bin adet cerrahi maske, 35 bin adet tulum, 2 bin adet siperlik, 2 adet PCR cihazı, 30 bin adet SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR Tespit Kiti, 30 bin adet Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti ve 10 bin kutu Hidroksiklorokin tablet gönderildi.

Öte yandan, gönderilen paketlerin üzerinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözleri ve "Türkiye'den Kazakistan halkına sevgilerle" ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER