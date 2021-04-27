Kazakistan konsolosluğuna ait araç kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan Kazakistan Konsolosluğu'na ait bir araç kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen otomobil, bariyerlere aşarak sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.