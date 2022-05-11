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11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:12:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:12:00

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin Trendyol'u ziyaret etti

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Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol'un genel merkezini ziyaret ederek, Trendyol'un e-ihracat stratejileri ve gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı. Mussin; “Trendyol ile birlikte yapabileceklerimiz için çok heyecanlıyız” dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise “Türkiye ve Kazakistan arasında yakın bir ilişki var. Umuyoruz ki Trendyol olarak iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkinin bir parçası oluruz.” açıklamasında bulundu.

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol'un genel merkezini ziyaret etti. Mussin'e ziyaretinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol yönetim ekibi eşlik etti.

Türkiye'de e-ticaret sektörünü yakından takip ettiklerini belirten Mussin; "Her ülke gibi biz de dijital dönüşümü anlamaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren oyunculara destek veriyoruz. Trendyol'un e-ticarette ne kadar başarılı bir şirket olduğunu görüyoruz. Birlikte yapabileceklerimiz için çok heyecanlıyız." dedi.

Mussin sözlerine "Pandemi sürecinde geçirdiğimiz dijital dönüşüm e-ticarete de yansıdı. Devlet olarak e-ticareti desteklerken dijital dönüşümün gerekliliklerine uygun olarak hareket ediyoruz, entegre hizmetlerle katkı sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde devam etti.

Türk üreticilerini dünya ile buluşturacağız

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise, "Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin'in ziyaretinden çok memnun olduk. Türkiye ve Kazakistan arasında yakın bir ilişki var. Umuyoruz ki Trendyol olarak iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkinin bir parçası oluruz. Türkiye üreten bir ülke ve dünyaya da ürettiklerimizi ihraç ediyoruz. Biz de Trendyol olarak e-ihracat ile ülkemizin ihracat gelirlerini artırırken, Türk üreticilerinin yurt dışındaki müşterileriyle buluşmalarına aracılık ediyoruz. Türk üreticilerini ve ürünlerini hem kendi platformumuzla hem de global pazaryerleri aracılığıyla tüm dünya ile buluşturuyoruz. Hedeflerimizde üç farklı bölgede büyümek var: Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan, Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetler. Umuyoruz ki Orta Doğu ve Asya'daki Türk devletleri ile e-ihracat aracılığıyla da bir bağ kuracağız." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınm Avrupa Orta Doğu ve Azerbaycan Kazakistan Orta Doğu ve Asya
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