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06 Ağustos 2023 Pazar 15:43:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 15:43:00

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 305 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi, 15 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten salıverildi, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Etiketler : kayseri uyuşturucu operasyonu emniyet
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