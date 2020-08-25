Kayseri'de şafak vakti DEAŞ operasyonu, 6 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde şafak operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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