Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, pikap ile işçi servisinin çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.
Murat A. yönetimindeki 38 EG 394 pikap ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıyan Kenan D. idaresindeki 38 P 7676 plakalı servis minibüsü, Malatya-Kayseri kara yolundaki Aspilsan kavşağında çarpıştı.
İşçi servisi çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçerek tarlaya devrildi.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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