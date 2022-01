Kayseri'de şiddetli deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 02.28'de merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri'de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." dedi.

'ÖNEMLİ BİR YARALANMA YOK, HASAR GÖREN EVLERDE YAŞAYANLARI ÖĞRETMENEVİNE YERLEŞTİRDİK'

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, hasar gören 2 evde yaşayan 8 kişinin öğretmenevine yerleştirildiğini söyledi.

Merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 şiddetindeki depremin ardından ekipler, depremin hissedildiği Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaşanan depremin ardından İHA Muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, bazı evlerde hafif hasarlar meydana geldiğini söyleyerek; "Saat 02.28 itibariyle bir deprem oldu 4.9 şiddetinde. Ekiplerimiz sahada taramalarını yaptı, şuana kadar olumsuz bir yaralanma veya eks durumumuz yok. Yarın sabah itibariyle mühendislerimiz bütün saha taramalarını yapacak. Yetkililerle devamlı iletişim halindeyiz. İtfaiye, jandarma, emniyet, Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği sahada. Bünyan'da 2 evimizde hafif hasarımız var. 2 evdeki 8 vatandaşımızı öğretmenevi ve akrabalarına yerleştirdik" dedi.

DEPREMİN ŞİDDETİNİ BU SÖZLER ORTAYA KOYDU

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetindeki depremi yaşayan vatandaşın anlattıkları, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem, paniğe neden oldu. İlçeye bağlı Palas Mahallesi'nde de evlerde hasar oluşurken, depremi yaşayan bir vatandaş İHA'ya konuştu. Depremle beraber ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydeden vatandaş, "Deprem bir anda hızıyla salladı ve kalktık. Nereye bastığımızı da bilemedik. Çocukları dışarı çıkarttım. Her taraf harap oldu. Çok sallandı. Ben 43 yaşındayım, ömrümde daha böyle bir sert sallantı görmedim. Zaman uzun olsaydı, 5 saniye değil de 20 saniye sallasaydı Palas'ta ev kalmazdı. Duvar kalıp ustası olarak bunu söylüyorum" dedi.

EKİPLERİN SAHA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan, depremin ardından bölgeye sevk edilen AFAD, İtfaiye ve Jandarma ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürerken, depremde hasar gören evlerdeki incelemeler sürüyor.

NEVŞEHİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Kayseri'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Nevşehir'den de hissedildi.

EVLER HASAR GÖRDÜ

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde evlerde çatlak oluştu. Depremi yaşayan bir vatandaş acayip bir şekilde sallanma hissettiklerini söylerken, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, "Yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık, 3-4 evde çatlak var" dedi.

Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9'luk deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından ilçe merkezinde, Palas ve Ilıca Mahallelerinde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken, deprem dolayısıyla yaralanan olmadığı öğrenildi. Depremde evinde çatlaklar oluşan vatandaş, o anları anlatarak, "Uyuyordum, bir anda acayip salladı. Evi çok çatlattı. Evde hasar var ama bende bir şey yok. Sallanmanın şiddetiyle kafama sıva düştü" dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, "Şimdilik ilçemizde bir can ve mal kaybı yok. Ufak tefek çatlaklar var. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Şuana kadar 3-4 evden ihbar aldık. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor. Hava aydınlanınca ortaya çıkacak. Bizlerde teyakkuz halindeyiz. Bütün ekipler sahadalar. İnşallah şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Muhtarlarımızla da görüştük ve yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürüyor.