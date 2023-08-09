Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi
Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirilen yüklü miktarda makaronların kiralık depoda saklanarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 milyon boş makaron, 300 bin boş sigara paketi, 250 paket gümrük kaçağı sigara, 118 elektronik sigara likiti ve 10 kilogram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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