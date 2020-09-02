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02 Eylül 2020 Çarşamba 11:08:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 11:08:00

Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Kaynak: AA

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ÖSYM tarafından 18 Ekim Pazar günü yapılacak olan 2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 9 Eylül'e kadar devam edecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Kaymakamlık, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Eylül'e kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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