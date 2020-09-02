Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı
Kaynak: AA
ÖSYM tarafından 18 Ekim Pazar günü yapılacak olan 2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 9 Eylül'e kadar devam edecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Kaymakamlık, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Eylül'e kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
- Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
- Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki! Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz
- "ABD'nin aldığı karar siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır"
- Terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe
- İstanbul'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu yaptılar
- Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotuna büyük onur