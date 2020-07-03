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03 Temmuz 2020 Cuma 16:46:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 16:58:00

Kayıt Dışı'nda bu hafta 'Ayasofya' konuşuluyor

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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi, ilgiyle izlenen program “Kayıt Dışı” 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle, deneyimli sunucu ve haberci Beyza Hakan moderatörlüğünde devam ediyor.

24 TV’de uluslararası komploları, yeni dünya düzenini ve en önemlisi oynanan oyunu görmeye hazır mısınız?

Türkiye ve dünya gündeminin şifreleri, tarihten günümüze karanlıkta kalmış gizli bağlantılarıyla bundan böyle aydınlığa çıkıyor.

Kayıt Dışı’nda bu hafta; Yazar Rasit Gündoğdu, Dinler Tarihçisi Lütfü Özşahin ve Avukat Mehmet Sarı ile Ayasofya'nin dünü, bugünü ve geleceği konuşuluyor.

-Ayasofya’nın siyasi ve manevi anlamı ne?

-Ayasofya’nın hukuki tarihinde neler yaşandı?

-Danıştay kararı neden önemli?

-Ayasofya, İbadete açılacak mı?

-ABD, Yunanistan ve Rus Ortodoks kilisesi neden karşı?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası 4 Temmuz Cumartesi 22.15’te, 24 TV’de…

Kayıt Dışı; 4 Temmuz Cumartesi 22.15’te 24 TV’de…

Vakit söyleyene değil söyletene, görünene değil görünmeyene, sahnedekine değil perde arkasına, kuklaya değil ipleri tutana bakma vakti. Öğrenilmiş çaresizliği değil, uluslararası komploları, yeni dünya düzenini ve en önemlisi oynanan oyunu görmeye hazır mısınız? Beyza Hakan moderatörlüğünde cesur konuklar “öğrenilmiş çaresizliği” değil, tüm gerçekleri “Kayıtdışı”nda anlatacak.

TV kanalı ve internet siteleri ile 24 TV; Digiturk 40, DSmart 34, Kablo TV / TeleDünya 47, TiviBu 36. Kanallarda ve Türksat-4A üzerinden izlenebilmektedir.

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