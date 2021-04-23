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23 Nisan 2021 Cuma 08:43:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 08:43:00

Kaybolan denizaltı için Türkiye'den yardım teklifi

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Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı.

KRI Nanggala-402 tipi 53 mürettebatlı denizaltı, Bali'nin kuzeyinde torpido tatbikatı sırasında iletişimin kesilmesi sonucu kayboldu. Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu. 700 metre derinde kaybolan denizaltıda 3 günlük oksijen vardı.

Etiketler : endonezya denizaltı türkiye yardım
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