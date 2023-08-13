VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Bingöl'de 3 kilogram toz ve 315 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Netanyahu, ABD ile İran arasındaki mahkum takası anlaşmasını eleştirdi
Yurda girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
Transferin durgun takımı Beşiktaş
13 Ağustos 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 13:00:00

Kavurucu sıcaklardan fidanları korumak için 120 personel 7/24 mesaide

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğünde yetiştirilen binlerce fidan ve bitki aşırı kavurucu sıcaklara karşı siperlik ve ek tedbirlerle korunuyor.

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli orman mühendisleri ve çalışanlar, 600 dönüm arazi üzerine kurulu alanda çok sayıda türde fidan ve bitkinin yetiştirilmesini sağlıyor.

Kentte hava sıcaklığının son günlerde 40 derecenin üstünde seyretmesi nedeniyle, müdürlükte tür koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda aksaklık yaşanmaması için ek tedbirler uygulanmaya başlandı.

Müdürlük, fidan ve bitki çeliklerini (kök salması için dikilen dal) korumak amacıyla sıcaklığın etkisinin minimize etmek ve buharlaşmaya bağlı su kaybının önüne geçmek için siperlik (gölgelik) yaptı.

Aşırı sıcaklardan fidan ve bitki çeliklerinin etkilenmemesi için sık çapalama, sulama saatlerinde ve yöntemlerinde değişiklik yapan müdürlükte, bu nedenle 7 gün 24 saat boyunca fidan ve bitki çeliklerini korumak için 120 personelle vardiyalı çalışma sistemine geçildi.

YILLIK ORTALAMA 5 MİLYON FİDAN ÜRETİLİYOR

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Fidanlık Üretim Şefi orman mühendisi Mehmet Akış, müdürlük bünyesinde bölgenin ihtiyacını karşılamak için yıllık ortalama 5 milyon fidan üretimi gerçekleştirdiklerini ve bu yıl geçen senelere göre aşırı sıcaklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sıcaklığın 45 dereceyi aştığını ifade eden Akış, "Bu sıcakların etkisini bitkilerin üzerinde minimize edebilmek için 120 personelle 7 gün 24 saat vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Bütün bitkilerimizi gözlemleyerek en az zayiatla yıl sonunda toprakla buluşturmaya çalışacağız." dedi.

SULAMA SAATİ ARTIRILDI

Tedbirler kapsamında bazı çalışma yöntemlerinde değişikliğe gittiklerini anlatan Akış, toprak kırıntı sayısını arttırıp buharlaşmanın önüne geçmek için çapalamayı önceki yıllarda 2 defa yaparken bu yıl sıcaklardan dolayı 4'e çıkardıklarını bildirdi.

Sulamayı da 3 şekilde yaptıklarını ifade eden Akış, şöyle konuştu:

"Damlama, yağmurlama ve mikro serpme sulama şeklinde. Gece ve güneş batmadan önce sulama yöntemine geçtik. Toprak sıcak olunca kök sistemini zedelediği için sulama saatini de değiştirdik. Geçen dönemlerde sulama süremiz 2 saatken 3 saate yeri geldiğinde sıcaklar çok yüksek olduğunda 4 saate çıkartmak durumunda kaldık."

"İLK DEFA GÖLGELEME YÖNTEMİNE GEÇTİK"

Bu yıl ilk defa siperlik (gölgeleme) sistemine geçtiklerini ve bu çalışmada başarılı olduklarını belirten Akış, "Şunu net olarak görebildik, bitki kendi ihtiyacı kadar ışık istiyor. Bu yılki yüksek sıcaklardan dolayı bitkinin alması gereken güneş ışınını örtüyle minimize ettik. Bu örtü sayesinde geçen yıllara kıyasla üretimimizdeki kaliteyi ve fidanlardaki koruma oranını artırdık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sıcak fidan bitki gölgeleme siperlik
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX