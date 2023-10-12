Katyuşa roketleri fırlatıldı... Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan topraklarından İsrail'e doğru katyuşa roketleri fırlatılması üzerine İsrail de hava savunma sistemini ateşledi.

İsrail'den hatalı tespit sonucu Lübnan'a doğru füze fırlatılmasının ardından, bu sefer de Lübnan'dan İsrail'e doğru katyuşa roketleri atıldığı belirtildi.

Lübnan medyasına göre, roketler, İsrail'in sınır bölgesindeki Kerem Şalom yerleşim birimi yakınlarına düştü.

Saldırının ardından İsrail ordusu, bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin kuzey sınırı hava sahsında tespit edilen sızmanın ardından hava savunma sisteminin ateşlendiği ve sınır hattında yer alan Defne, Hagoşrim, Şear, Yaşuv, Kisufim ve Kerem Şalom'da uyarı sinyallerinin harekete geçirildiği ifade edildi.

Ayrıca bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Lübnan sınır bölgesi semalarında İsrail'e ait askeri helikopter uçuş yapıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Giyam beldesinde bir noktayı "hatalı hava ihlali değerlendirmesi üzerine" füzeyle vurduğunu açıklamıştı.