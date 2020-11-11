Milli gururumuza ABD'li dergiden müthiş övgü

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11 Kasım 2020 Çarşamba 15:28:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 15:29:00

Katıldığı operasyonun seyrini değiştiren milli gururumuz İHA/SİHA'larımıza Forbes Dergisi övgüler yağdırdı: Zaferin arkasındaki sihirli kurşun

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Türk SİHA'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da elde ettiği zafer sonrası Amerikan Forbes dergisi, Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı. Dergide, “Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karşı Zaferinin Arkasındaki ‘Sihirli Kurşun' Dronlar” başlıklı bir yazı kaleme alındı.

“Azerbaycan’ın Ermenistan’a Karşı Zaferinin Arkasındaki ‘Sihirli Kurşun’ Dronlar” başlıklı David Hambling imzalı yazıda başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA/SİHA’larının Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ’da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Azerbaycan’ın kullandığı insansız hava araçları, Ermeni hava savunmasını ve yer varlıklarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de 'sihirli bir mermiydi'. Azerbaycan, çatışmada birkaç farklı insansız hava aracı kullandı. En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu. Bir ABD MQ-9 Reaper ağırlığının yalnızca sekizde biri ağırlığında ve saatte sadece 80 mil hızla hareket etmesine rağmen, TB2 dört MAM (Akıllı Mikro Mühimmat) lazer güdümlü füze taşıyor ve savaşta oldukça etkili olduğunu kanıtladı."

"BİRÇOK ÜLKE TÜRKİYE'DEN İHA/SİHA ALMAYA YÖNELECEK"

Yeni Şafak'ın Forbes'ten aktardığı habere göre. dergide “Azerbaycan, TB2'lerden füzelerin vurduğu anlaşılan araçların birçok derleme videosunu yayınladı. Benzer bir durum Haziran ayında Suriye'de de meydana geldi ve burada yine Türk Bayraktar TB2'ler Rus yapımı düzinelerce uçaksavar aracı imha etti” sözlerine de yer verilirken, kazanılan başarıların ardından birçok ülkenin benzer bir strateji izleyeceği ve İHA/SİHA satın almaya yöneleceği öngörüldü.

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