Katil Esed rejiminden Türkiye'ye hadsiz tehdit! Hatay'ı alacağız
Esed'e destek veren İmam Mehdi Tugayı'nın komutanı Tuğgeneral Firas Drouf, Hatay'ın kendi toprakları olduğunu ve Türkiye'yi kuşatarak geri alacakları iddiasında bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in "Hatay'ı geri alacağız" şeklindeki güldüren çıkışının ardından benzer bir açıklamada Esed rejimine destek veren İmam Mehdi Tugayı komutanı Firas Drouf'tan geldi.
Mısır askerlerinin İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandığını belirten Drouf, Hatay'ı Türkiye'den alacaklarını söyledi.
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