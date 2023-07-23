VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya sandık başında... Anketlere göre Halk Parti kazandı
İlk kez vitrine çıkacak... Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor!
Hindistan'da İslam düşmanlığı emri... 400 yıllık 2 camiye yıkım kararı verildi
Bakan Bolat, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında incelemede bulundu
Katar, 6 yıl aradan sonra BAE'ye büyükelçi atadı
Ayasofya Camii'nin açılış yıl dönümünde sabah namazı etkinliği... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyur...
23 Temmuz 2023 Pazar 20:57:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 20:57:00

Katar, 6 yıl aradan sonra BAE'ye büyükelçi atadı

ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile olan diplomatik ilişkilerini 2017'deki Körfez Krizi'nde sonlandıran Katar, 6 yıl aradan sonra BAE'ye büyükelçi atadı.

Katar, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı.

Katar, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) büyükelçi atadı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin Dr. Sultan Salmeen Saeed Al Mansouri'yi BAE Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atadığı duyuruldu. BAE ve Katar, aylar önce ise diplomatik misyonlarının karşılıklı olarak yeniden açıldığını bildirmişti.

Körfez krizi

Körfez krizi, Katar resmi ajansı QNA'da 2017'de Al Thani'ye atfedilerek yayınlanan ABD karşıtı ve İran'a destek açıklamalarının yayınlanması ile başlamış, Katar, siber saldırı sonucu söz konusu açıklamaların yayınlandığını ve Al Thani'nin bu tarz açıklamaları olmadığını açıklamıştı.

Katar'ın açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurmuş ve hava sahalarını Katar'a kapatmıştı. Söz konusu kriz 3,5 yılın ardından sona ermişti.

Etiketler : Körfez Krizi Katar-BAE ilişkileri diplomatik ilişkiler
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Yalaka davasını kazandı

Yalaka davasını kazandı
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda
Sulu kutlama

Sulu kutlama
"Kendimi eksilmiş hissediyorum"

"Kendimi eksilmiş hissediyorum"
Peruk taktı

Peruk taktı
Hakaret davasını kazandı

Hakaret davasını kazandı
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX