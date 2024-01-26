Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi öldü
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi.
Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.
- “Sibergöz-18” operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
- Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi öldü
- "TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği" iddiası yalanlandı
- Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
- Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
- Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük indirimi