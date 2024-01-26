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26 Ocak 2024 Cuma 08:17:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 08:17:00

Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi öldü

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi.

Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Etiketler : kastamonu yolcu otobüsü kaza taşköprü
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