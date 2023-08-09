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Kastamonu'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:08:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:08:00

Kastamonu'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullananlara yönelik uygulamalarda 17 şüpheli yakalandı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanan zanlılara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 8 ruhsatsız tabanca, 107 fişek ile bir miktar metamfetamin ve çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yapılan çalışma sırasında, ilçe merkezindeki iki hırsızlığın failleri de gözaltına alındı.

Etiketler : kastomunu uyuşturucu operasyon
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