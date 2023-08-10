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10 Ağustos 2023 Perşembe 20:40:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 20:40:00

Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde dolu ve sağanak etkili oldu

Kaynak: IHA

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Kastamonu'da etkili olan sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kodla" uyararak kuvvetli sağanak tahmininde bulunduğu ilde dolu hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprü ilçesinde aniden bastıran sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Daday, Azdavay, Doğanyurt, Araç ilçesine bağlı bazı köylerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışının etkili olduğu alanlardaki bazı tarım arazileri zarar gördü. Aniden bastıran doluyu vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Etiketler : KASTAMONU DOLU YAĞIŞ İklim Değişikliği
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