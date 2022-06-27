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Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor
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27 Haziran 2022 Pazartesi 12:11:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 12:11:00

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor: 6 il için kırmızı alarm

Kaynak: AA

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Son dakika haberi... Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Öte yandan AFAD yaptığı son dakika açıklamasında 6 il için kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

İnebolu'da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

İnebolu'da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER, SAĞANAĞIN ETKİLİ OLDUĞU İNEBOLU'YA GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gittiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

SEL SULARI 2 KÖPRÜYÜ YIKTI, EVLERİ SU BASTI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı.

AFAD'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Etiketler : SEL KASTAMONU SAĞANAK
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