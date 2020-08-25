Kastamonu ve Sakarya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kastamonu ve Sakarya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kurtçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de yardım ediyor.

Yangın bölgedeki köylere yakın bir konumda 3 noktada devam ediyor.

ADAPAZARI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek veriyor.

Yangının meydana geldiği ormanlık alan, yerleşim yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunuyor.