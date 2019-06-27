'Kaslı' karga sosyal medyayı korkuttu

Keita Simpson adlı kullanıcı tarafından Twitter’da yayımlanan ve kanatlarını yere dayayan ve onlara yaslanarak duran bir karganın görüntülendiği videoya tıklayan kullanıcıların sayısı kısa sürede 10 milyonu aştı.

Videoyu yayınlayan Keita Simpson, "Bu sabah yaşadığım şok için teşekkür ederim. Bu kalbim için zararlı" ifadelerini paylaştı.

Neredeyse 11 milyon kez görüntülenen, 114 bin kez paylaşılan ve 254 bin beğeni alan kayıt, diğer sosyal ağlarda da yayımlanmaya başladı.

Birçok kullanıcı, bu pozda duran karganın bir gorili andırdığını yazdı.

The Poke portalının paylaşımında, "Goril karga sizleri gece-gündüz takip edecek" ifadelerini kullandı.

(Sputnik)