Kartal Anadolu İmam Hatip'ten Kılıçdaroğlu'na yalanlama geldi

Geçtiğimiz günlerde, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben açık bir mektup yazdı ve Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında desteklerini iletti." başlığıyla sunulan habere ilişkin Kartal Eğitim Vakfı ve Kartal İmam Hatip Mezunları ve Mensupları derneğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Okulumuzu temsil salahiyeti olmayan ve görüşlerini tüm okul camiasının görüşü gibi lanse etmeye çalışan bir grubun, okulumuzun adını kullanarak siyasi tarafgirlik yapması asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi. Kartal İHL Mezunlarının, imam hatiplere nefret duyan kesimler tarafından olumsuz biçimde gündeme taşınmak istendiğini belirten açıklamada, "Mesnetsiz taarruzlara karşı duruşumuz devam edecektir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken kamuoyunda topluluklar adına konuşmak ve görüş bildirmek yaygınlaşmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben açık bir mektup yazdı ve Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında desteklerini iletti." başlığıyla sunulan ve geniş yankı bulan habere ilişkin Kartal Eğitim Vakfı ve Kartal İmam Hatip Mezunları ve Mensupları derneğinden açıklama geldi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının, zaman zaman özellikle de imam hatiplere nefret duyan kesimler tarafından olumsuz biçimde gündeme taşınmak istendiği belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimiz ve mezunlarımız, okulumuzu gündelik kısır tartışmaların içine çekmek isteyen bu provokatif çabalara asla prim vermemiş, imam hatipli olmanın gerektirdiği ağırbaşlılığı her daim muhafaza etmiştir. Herhangi bir görüş için lisemizin öğrenci ve mezunlarına toptancı bir bakış açısıyla yaklaşılması son derece yanlış ve yanıltıcı olacaktır. Bu bağlamda, okulumuzu temsil salahiyeti olmayan ve görüşlerini tüm okul camiasının görüşü gibi lanse etmeye çalışan bir grubun, okulumuzun adını kullanarak siyasi tarafgirlik yapması asla kabul edilemez. " ifadelerine yer verildi.

MESNETSİZ TAARRUZLARA KARŞI DURUŞUMUZ DEVAM EDECEKTİR

Yaptıkları açıklamada, okulu, öğrencileri ve mezunları en geniş çerçevede temsil eden bir kuruluş olduklarını belirten Kartal Eğitim Vakfı ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, mesnetsiz taarruzlara karşı duruş sergileyeceklerini belirtti. Açıklamada, "Vakfımız ve Derneğimiz, okulumuzun eğitim kalitesini ve başarısını artırma mücadelesi verirken, hiç şüphesiz, okulumuza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik mesnetsiz taarruzlara ve algı oyunlarına karşı da kararlı duruş sergilemeyi sürdürecektir." denildi.

Açılamanın devamı şöyle:

"İmam Hatip okullarının hangi çetin mücadelelerin ardından açıldığını, okul ve öğrencilerin hangi saldırı, kısıtlama ve eşitsizliklere maruz kaldığını, imam hatiplere ilgiyi azaltmak için hangi hukuksuzlukların yapıldığını unutmamız mümkün değildir. Aynı şekilde, bu aziz milletin, varını yoğunu feda ederek bu okulları nasıl kurup yaşattığını, okul ve öğrencilere nasıl evladı gibi sahip çıktığını da unutamayız. İmam hatip okullarımızla problemi olanları da okullarımızı bugünlere taşıyanları da çok iyi biliyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da imam hatip okullarına yapılan haksızlıkların ve bu haksızlıkları yapanların karşısında dimdik durmaya ve imam hatip davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi camiasının, hiçbir suretle gündelik siyasi tartışmaların odağı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğimizi, okulumuzu temsil salahiyeti olmayan şahısların okulumuzun adını kullanarak siyasi tarafgirlik yapmasına rıza göstermediğimizi ve göstermeyeceğimizi bir daha hatırlatmak isteriz."