  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Onur üyesi mahkemenin yolunu tuttu! Kaynayan kazan CHP'de yeni kavga
AB zirvesi toplandı; para için kavga ettiler
AB liderleri arasında çatlak! Zirve bir gün uzatıldı
Anne ile oğlunun cesedinin su kuyusunda bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı! Emniyet: Olay a ...
Pençe-Kaplan Harekatı'nda 45 kilometre derinliğe inen komandolar stratejik tepeleri ele geçirdi
Petrol bölgesinde kanlı çatışma! Fransa ve BAE destekli Hafter milisleri birbirine düştü!
İsrail, işgal altındaki Kudüs'te 2 Filistinli'ye evlerini yıktırdı
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş: 2022'nin son çeyreğinde seri araç banttan inecek
Sanayi kentinde 40 bin hanenin enerjisi yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor
İran'da dolar ilk kez 25 bin tümeni aşarak rekor kırdı
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu
Van Gölü'nde batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 54 oldu
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
Selçuk İnan futbola veda etti
Libya Ordusundan büyük askeri sevkiyat! Hedef Sirte ve Cufra
22,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Kız arkadaşını darbedip tecavüze kalkıştı, tutuklandı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı, can kaybı 15 bine yaklaştı
İsrail, işgal altındaki Kudüs'te 2 Filistinli'ye evlerini yıktırdı
AB Zirvesi'ne ülkeler arasındaki anlaşmazlık damgasını vurdu
Başkan Erdoğan, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti
4 gollü maçta kazanan çıkmadı
19 Temmuz 2020 Pazar 09:06:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 09:06:00

Kars'ta dehşete düşüren olay! Anne ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

ABONE OL

İstanbul'dan Kars'a ev bakmaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24), cesedi su kuyusunda bulundu. Emniyet'in yaptığı açıklamada, 'Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır' denildi.

İstanbul'dan Kars'a ev bakmaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24), cesedi su kuyusunda bulundu. İlk belirlemelere göre anne ile oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Bir süre önce geldikleri Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve polise bildirdi. Kars Emniyet Müdürlüğü, kaybolan anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kurdu. Özel ekibin yaptığı araştırma sonucunda bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yakınındaki kuyuda anne ve oğlunun cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ve 112 ekibi sevk edildi.

Anne ile oğlunun cesedinin bulunduğu olay yerine Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kuyudaki cesetler çıkarıldı. Anne ile oğlunun tüfekle vurularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

"Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın yakınları kendilerinden 10 Temmuz 2020 tarihinden bu yana haber alamadıkları şeklinde ihbarda bulunmaları üzerine, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır. Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan yer gösterme neticesinde cesetlerin bir su kuyusuna atıldığı tespit edilmiş, gerekli otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderilmiştir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER