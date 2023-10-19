Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü.
Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
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