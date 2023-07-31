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31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:23:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:23:00

Karşılıklı imzalar atıldı! "Zaferimize daha çok yaklaşacağız"

Kaynak: IHA

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Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında Ukrayna'da insansız hava araçlarının (İHA) bakım ve onarımı için bir merkez inşa etmek üzere anlaşma imzalandı. Ukrayna Savunma Bakanlığından Kostiantyn Vashchenko yaptığı açıklamada, "Zaferimize daha çok yaklaşacağız" dedi.

Ukrayna ve Baykar arasında savunma sanayii alanında anlaşma imzalandı. Ukrayna Savunma Bakanlığından Kostiantyn Vashchenko yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında Ukrayna'da insansız hava araçlarının bakım ve onarımı için bir merkez inşa etmek üzere anlaşma imzalandığını duyurdu. Vashchenko, "Bir servis merkezinin oluşturulması, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacak ve zaferimize yaklaşmamıza yardımcı olacak" dedi.

Ukrayna, Rusya'nın işgalinin ardından envanterindeki İHA sayısını artırmak için harekete geçmişti. Ukrayna'nın İHA ordusundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, geçen hafta yaptığı açıklamada 10 binden fazla İHA operatörünün eğitildiğini ifade etmişti.

BAYRAKTAR TB2 VE AKINCI SİHA'LARIN ÜRETİLECEĞİ FABRİKANIN İNŞASI DEVAM EDİYOR

Baykar, 2019 yılında Ukrayna'da kurduğu LLC Avia Ventures şirketi ile Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA'ların üretimi için izin almıştı. İnşa aşamasında olan söz konusu fabrikada üretimin 2025 yılında başlanmasının hedeflendiği aktarılmıştı.

Etiketler : baykar ukrayna-baykar ukrayna-rusya savaşı
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