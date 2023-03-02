02 Mart 2023 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 12:05:00
Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
Kaynak: TRT Haber
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Karma Komisyon, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Karma Komisyon, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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