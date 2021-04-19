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19 Nisan 2021 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 14:53:00

Karlov suikastında asıl hedef darbeymiş

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Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinde FETÖ'nün asıl hedefinin 15 Temmuz sonrası örgütte meydana gelen çözülmeyi engellemek ve yeni darbeye zemin hazırlamak olduğu belirtildi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli karara göre, FETÖ 15 Temmuz'dan sonra yeni bir darbe hazırlığı için ve örgütteki çözülmelere karşı Karlov suikastını planladı.

Hürriyet'in haberine göre bu tespit Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil 28 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararından...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Karlov suikastına ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Mahkeme mart ayında 9 sanığın dosyasını ayırırken, 6 sanığa beraat, diğer sanıklara ise 7 yıl 6 aydan 2 kez ağırlaştırılmış müebbete kadar çeşitli cezalara hükmetti.

Gerekçeli kararda suikastın, FETÖ'nü MİT tırları kumpası ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle aynı amaca hizmet ettiği vurgulandı.

MİT YAPILANMASINDAN SANIK BİLGİ TAŞIDI

Buna göre FETÖ'nün MİT yapılanmasından sanık Vehbi Kürşad Akal'ın Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı şeklindeki bilgileri toplayarak, bağlı bulunduğu örgüt abisi Hüseyin Kötüce'ye aktardığı, Kötüce'nin de bu bilgileri silsile içerisinde FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ulaştırdığı kaydedildi. Daha sonra Gülen'in verdiği suikast talimatının Altıntaş'a iletildiği anlatıldı.

MİT tırları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi bu suikastla da Türkiye'deki anayasal düzenin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ DE HEDEF ALINDI

FETÖ'nün suikastla sadece Türk-Rus ilişkilerini hedef almadığını, yeni bir darbe girişimi hazırlıklarının da ön adımı olmasının amaçlandığı belirtildi.

Gerekçeli karara göre suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş FETÖ'nün kripto elemanlarından biriydi.

FETÖ tarafından özel olarak seçildi ve eğitildi. FETÖ elebaşının "çeşitli dini gruplara yayılın" talimatını uygulayan suikastçı Altıntaş, o gruplardan örgüte bilgi aktardı.

Etiketler : karlov suikasti abd fetö rusya
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