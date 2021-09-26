Karınca yazısı gözden kaçmadı

Adana'da pantolondaki özel zulada cezaevine sokulmak istenen pusula, terör örgütü PKK'nın çözülme ve dağılma sürecinde olduğunu, yeni eleman bulmakta zorlandığı için cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri örgütten kopmamaları için kıskaca aldığını ortaya koydu. 8 A4 sayfasından oluşan emir ve talimatlar, özel bir teknoloji kullanılarak ve sadece yakınlaştırıcı gözlükle okunabilecek küçük bir pusulaya dönüştürülürken, örgütün cezaevlerinde yeni bir 'açlık grevi' başlatıp, provokasyona hazırlandığı da ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre, Terör örgütü PKK saflarına katılan D.Ö., güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada sağ olarak yakalanıp, yargılandığı davada da 'müebbet hapis cezası'na mahkum edildi. Hükümlü, cezasını çekmek için de Adana'da Kürkçüler Cezaevi'ne konuldu. 2020 yılı şubat ayında teyzesi Z.Ö. ve kuzeni H.Ö., D.Ö.'yü cezaevinde ziyaret ederek kendisine bir kot pantolon da getirdi. Ancak cezaevi yönetimi, 'koronavirüs salgını' nedeniyle pantolonu karantinaya aldı.

ISRARI ŞÜPHE ÇEKTİ

D.Ö., bir süre sonra bu rutin uygulamaya karşı çıkıp, pantolonun kendisine verilmesini istedi. Cezaevi yönetimi bu durumdan şüphelendi ve kıyafet kapsamlı bir şekilde aradığında da, kot pantolonda oluşturulan özel zuladan pelur kağıt üzerine çıplak gözle okunamayacak derecede küçük yazıların olduğu bir pusula buldu. Yapılan incelemede de bunun örgütsel bir talimat olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen pusulada yer an en dikkat çekici talimatın; cezaevindeki açlık grevi ve buna benzer eylemlerin örgütten gelecek talimata göre başlayıp bitirilmesi, örgütün bilgisi dışında herhangi bir eylem ya da girişimde bulunulmaması olduğu öğrenildi.