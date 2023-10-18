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Kardeş ülke petrol için gaza bastı! Türkiye'deki tesis için dev hamle
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18 Ekim 2023 Çarşamba 19:21:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 19:21:00

Kardeş ülke petrol için gaza bastı! Türkiye'deki tesis için dev hamle

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Azerbaycan'a ait petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR, Türkiye'deki STAR tesislerine günlük 200 bin varil ham petrol tedarik etmek için Rus şirketi Lukoil ile 1.5 milyar dolarlık kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Türkiye'deki tesiste üretimi hızlandırmayı amaçlayan SOCAR, aynı zamanda Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan etkilenmemeyi hedefliyor.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın şirketi SOCAR, Türkiye'deki petrol tesislerine günlük 200 bin varile kadar ham petrol tedarik edecek.

AZERBAYCAN'DAN DEV PETROL HAMLESİ... 1.5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Geçmişten bugüne sıkı ilişkiler kuran SOCAR ile Lukoil, Batı'nın Rusya ile Ukrayna savaşında uyguladığı yaptırımlardan etkilenmemek adına ham petrol tedariki üzerine yeni bir anlaşmaya vardı. Türkiye'deki STAR Petrol Rafinerisi'ne günlük 200 bin varil ham petrol tedarik etmek için kolları sıvayan SOCAR, Lukoil ile 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Lukoil ile imzalanan ham petrol alımına ilişkin anlaşma sayesinde SOCAR, STAR tesislerinde petrol üretimini büyük ölçüde artırmayı planlıyor.

DOĞU AKDENİZ'İN GÖZDESİ: STAR RAFİNERİSİ

Yılda 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle öne çıkan STAR Petrol Rafinerisi, 2018 yılında hizmete alındı.

İç pazara yönelik üretim gerçekleştiren STAR tesisleri, daha çok dizel ve jet yakıtı üretmesiyle ön plana çıkıyor.

Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan her türlü ham petrolü işleme kabiliyetine sahip STAR tesisleri, küresel petrol piyasalarında rakiplerine göz açtırmıyor.

Lukoil ile varılan anlaşma sayesinde günde 200 bin ham petrol STAR tesislerine nakledilerek, petrol üretimine büyük ölçüde hız kazandırılacak.

Etiketler : AZERBAYCAN TÜRKİYE ENERJİ PETROL SOCAR
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